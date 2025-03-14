روبن أموريم: علينا تطبيق المداورة مع ازدحام جدول المباريات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن مواجهة ليستر سيتي، الأحد المقبل، في الجولة 29 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أموريم: “أشعر أن المباريات القليلة الماضية أعطتنا طابع جيد لما نريد فعله، نفهم خطة اللعب بشكل أفضل ونفهم لحظات المباراة، ونفهم كيف نريد اللعب بشكل أفضل”.

وأفاد: “مع اختلاف المسابقات علينا تطبيق المداورة، كان كاسيميرو متعباً للغاية لم نرغب في المخاطرة بأوجارتي، سنأخذ وقتنا مع ماسون ماونت قد يعود كوبي ماينو خلال بضعة أسابيع لست متأكداً، سيعود هاري ماجواير يوم الأحد، نحتاج إلى جميع اللاعبين”.

وعن برونو فيرنانديز، أوضح: “إنه لاعب مهم جداً لهذا الفريق كما تظهر الأرقام، وقد رأينا ذلك أيضاً في المباريات الأخيرة، ليس هو من يسجل الأهداف دائماً، وليس هذا هو الأهم ولكنه دائماً حاضر”.

وأتم: “عندما تلعب لهذا الفريق عليك أن تستعد للانتقادات لقد حقق بعض اللاعبين السابقين نجاحاً كبيراً هنا، والتوقعات منهم عالية جداً أحياناً يرون كل شيء باللونين الأبيض والأسود، لكن في الحياة ليس الأمر دائماً أبيض وأسود فهناك ألوان أخرى، إنه دائماً حاضر ويبذل قصارى جهده، وأنا فخور جداً بتدريب لاعب مثله”.