العالم اليوم - محمد صلاح يكشف كواليس استعداداته قبل المباريات النهائية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:21 مساءً - كشف النجم المصري محمد صلاح، عن بعض العادات التي يلتزم بها قبل خوض المباريات النهائية مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وفي لقاء مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أوضح صلاح أنه دائما ما يتصل بأمه قبل المباريات النهائية، وقال: "أتصل بأمي قبل كل نهائي، في الحقيقة أتصل بها قبل كل مباراة. هذا ما أفعله منذ بداية مسيرتي، إنها دائما تدعو لي".

وأضاف محمد صلاح أنه يحب سماع أغنية "مو صلاح" التي ينشدها جمهور ليفربول في المباريات النهائية، حيث قال: "أحب سماع الأغنية التي يرددها الجمهور باسمي في المباريات النهائية".

وتابع: "أيضا، أحب سماع أغنية "قبلة واحدة" لدوا ليبا، لأن المشجعين لا يرددونها إلا عندما نفوز بالبطولات".

وبشأن احتفالاته عقب المباريات، والتي يظهر فيها بصورة سيلفي، أوضح صلاح: "تحدثت مع شخص مقرب لي في النادي عن فكرة احتفالات السيلفي بعد المباريات، وقال إنها فكرة جيدة!".

وأضاف مبتسما: "آمل أن تكون آخر صورة سيلفي لي هذا الموسم هي الاحتفال مع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقد حصل صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير 2025، ليعادل الرقم القياسي في تاريخ الجائزة برصيد 7 مرات لهاري كاين مهاجم توتنهام السابق وسيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق.