نشكركم على متابعتكم خبر تجفيف الشعر بدون حرارة: 6 حيل فعالة لشعر صحي ولامع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 مساءً - تسعى كل امرأة للحصول على شعر صحي ولامع، وتجنب التلف الناتج عن استخدام مجففات الشعر الحرارية. لحسن الحظ، هناك العديد من الحيل الفعالة التي يمكن استخدامها لتجفيف الشعر بدون حرارة، مما يحافظ على صحة الشعر ويحميه من التلف. إليكِ 6 حيل فعالة لتجفيف الشعر بدون حرارة وفقًا لموقع “Real Simple”:

6 حيل فعالة لتجفيف الشعر بدون حرارة:

استخدام مشط واسع الأسنان:

يساعد المشط واسع الأسنان على فك تشابك الشعر وتسهيل تدفق الهواء، مما يسرع عملية التجفيف.

مشطي شعرك بلطف وهو لا يزال مبللاً لتوزيع الرطوبة بالتساوي.

استخدام منشفة ماصة للماء:

استبدلي المنشفة القطنية بمنشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة أو منشفة مصنوعة خصيصًا لامتصاص الماء، والتي تمتص الماء الزائد بسرعة وتقلل من تجعد الشعر.

اضغطي على شعرك بلطف بالمنشفة لتجفيفه، وتجنبي فركه بقوة.

لف الشعر بالمنشفة أو قميص قطني:

لفي شعرك بالمنشفة أو قميص قطني واتركيه لمدة 15-20 دقيقة لامتصاص الرطوبة الزائدة.

هذه الطريقة لطيفة على الشعر وتقلل من التجعد.

التجفيف بالهواء:

اتركي شعرك يجف في الهواء الطلق قدر الإمكان.

إذا كان شعرك طويلًا، قسميه إلى أقسام لتسهيل التجفيف.

مشطي شعرك بلطف كل بضع دقائق لتجنب التشابك.

استخدام الأصابع لتهوية الشعر:

مرري أصابعك بين خصلات شعرك لتهويته وتجفيفه بشكل أسرع.

اقلبي رأسك لأسفل وهزي شعرك بلطف لتوزيع الهواء وتجفيفه بشكل متساوٍ.

استخدام منتجات تصفيف الشعر المناسبة:

استخدمي منتجات تصفيف الشعر التي تساعد على تجفيف الشعر بشكل أسرع، مثل بخاخات التجفيف السريع.

تجنبي استخدام المنتجات التي تثقل الشعر أو تتركه دهنيًا.

نصائح إضافية لتجفيف الشعر بدون حرارة:

تجنبي ربط شعرك وهو مبلل، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلفه.

استخدمي منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مكونات مرطبة لحماية الشعر من الجفاف.

تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الشعر.