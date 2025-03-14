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مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة

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مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 09:32 مساءً -  

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق جون بولتون، إن مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة غير واقعى ونؤيد بقاءهم فى القطاع، وذلك خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وشدد مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق على ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين، موضحا أن الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة، وتابع: "نقر بالدور المصري الحيوي تجاه الوضع في قطاع غزة".

 

وأشار جون بولتون، إلى أن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما بداية حقيقية لإنهاء الحرب، مضيفا أن أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة وجيزة بسبب تعليق المساعدات الأمريكية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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