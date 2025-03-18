العالم اليوم - السيسي: الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية رغم التحديات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 02:22 صباحاً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية.

وخلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة المصرية، أشار السيسي إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضا.

وأشار الرئيس المصري إلى تكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة، حسبما نقلت صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي على "فيسبوك".

وأكد السيسي أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيرا إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على صرف شريحة جديدة لمصر.

ووجه السيسي رسالة طمأنة للشعب المصري، مشيرا إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسؤولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، مشددا على أهمية تكثيف العمل والمضي قدما نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.