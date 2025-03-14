تعرف عليها .. وصفات طبيعية لتطويل وتقوية الأظافر في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 مساءً - تحلم الكثيرات بأظافر طويلة وقوية، لكن قد يكون تحقيق ذلك أمرًا صعبًا. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنكِ تجربتها في المنزل لتعزيز نمو وتقوية أظافركِ.

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر:

وصفة عصير البرتقال:

يحتوي عصير البرتقال على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، مما يقوي الأظافر ويحفز نموها.

انقعي أظافركِ في وعاء من عصير البرتقال لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

كرري هذه العملية 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي ترطب الأظافر وتقويها.

امزجي ربع كوب من زيت جوز الهند مع ربع كوب من العسل وأربع قطرات من زيت إكليل الجبل.

سخني الخليط قليلًا ثم انقعي أظافركِ فيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي أظافركِ بالماء الدافئ وكرري هذه الوصفة مرتين يوميًا.

وصفة الملح والماء:

يساعد الملح على تقوية الأظافر وتطهيرها.

أذيبي ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدًا.

انقعي أظافركِ في الخليط لمدة 10-15 دقيقة، ثم اشطفيها وجففيها جيدًا.

كرري هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

وصفة قشر البيض:

قشر البيض غني بالكالسيوم الذي يقوي الأظافر ويمنع تكسرها.

اطحني قشر البيض جيدًا وأضيفيه إلى مقوي الأظافر.

ضعي الخليط على أظافركِ بانتظام.

وصفة الليمون وزيت الزيتون:

الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز نمو الأظافر، وزيت الزيتون يرطبها ويقويها.

امزجي القليل من عصير الليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

دفئي الخليط قليلًا ثم انقعي أظافركِ فيه لمدة 10 دقائق.

اغسلي أظافركِ بالماء الدافئ وكرري هذه الوصفة يوميًا.

نصائح إضافية:

تناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

رطبي أظافركِ وبشرة اليدين بانتظام.

تجنبي استخدام مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون.

ارتدي قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية.