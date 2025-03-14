مازن الناطور يؤكد عدم سماعه تصريحات نور علي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 مساءً - أكد نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور، أنه لم يكن على علم بالفيديو الذي نشرته الممثلة نور علي، والذي توثق فيه تعرضها لهجوم مسلح في الساحل السوري.

وفي تصريح خاص لقناة “المشهد”، أوضح الناطور أنه لم يسمع عن الحادثة، قائلاً: “لم أسمع بهذا الموضوع مطلقًا، وإذا كنت قد سمعت، لكانت لي مبادرة للتواصل معها للتعبير عن تعاطفي وتقديم المساعدة، فالأمان والعدالة حق لكل سوري بغض النظر عن خلفيته”.

وفي سياق متصل، كانت الفنانة نور علي قد نشرت سابقًا فيديو تكشف فيه تعرضها لإطلاق نار من شخص بعد أن قامت بتصويره أثناء وجودها في المنطقة.

وقالت: “اليوم تعرضت لإطلاق نار، لأنني كنت أصوّر وأقول له: أنا أصوّرك، خذ السيارة ولكنني أصوّرك”، مشيرة إلى أن المهاجم شتمها وأطلق النار باتجاه منزلها.

وأكدت علي في الفيديو أنها تمكنت من التواصل مع الأمن العام بعد صعوبات واجهتها بسبب الضغوطات، وتم حل الموضوع لاحقًا.

وتوجهت الفنانة في حديثها إلى أحمد الشرع، قائلة: “هل أنا مضطرة أن أخاف من شيشاني على الحاجز، كما كنت أخاف من الروسي والإيراني؟”.