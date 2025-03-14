آرني سلوت: نريد الفوز بنهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة نيوكاسل، الأحد المقبل، في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية.

وقال سلوت عن تلك المباراة، بحسب ما نقلته شبكة “BBC” البريطانية: “نخوض مباريات مثل تلك من أجل الفوز بها، وهذا ما سنحاول القيام به”.

وأضاف: “نحن نتطلع لخوض النهائي مرة أخرى، فلا يمكنك التعامل مع النهائي باعتباره أمر مسلم به، وخاصة هنا حيث تتواجد العديد من الفرق الجيدة في المسابقة كل عام”.

وتابع: “نتطلع لأن نكون جزءاً من النهائي ومحاولة الفوز به، ولكن نيوكاسل سيرغب في القيام بالأمر ذاته”.

وعن الإقصاء مؤخراً من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، قال الهولندي: “سواء فزنا أو خسرنا في النهائي، فستبقى خيبة الأمل الخاصة بالخسارة أمام سان جيرمان وخروجنا من البطولة قائمة”.