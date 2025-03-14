عامر خان يكشف تفاصيل علاقته بحبيبته غوري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 مساءً - احتفل النجم الهندي عامر خان بعيد ميلاده يوم الجمعة، 14 مارس، حيث أجرى مقابلة مع وسائل الإعلام تحدث خلالها عن تفاصيل علاقته بحبيبته غوري، التي تعرف عليها قبل 25 عامًا.

في هذه المقابلة، قدم عامر خان غوري للصحافة قائلاً: “التقينا قبل 25 عامًا، ونحن الآن شريكان جادّان وملتزمان ببعضنا منذ عام ونصف”. وأشار إلى أنه قدّمها مؤخرًا للنجمين شاروخان وسلمان خان في منزله في مومباي.

كما كشف عامر خان أن غوري تعمل في مجال الإنتاج، وأضاف ممازحًا: “أغني لها كل يوم”. واستذكر دوره في فيلم “لاجان”، حيث جسد شخصية بوفان، قائلاً: “بوفان كو أبني غوري ميل غايي”، في إشارة إلى شخصية غوري التي أدتها غرايسي سينغ.

وأضفى عامر خان لمسة رومانسية على المقابلة عندما غنّى لحبيبته مقاطع من أغنية “كابهي كابهي ميري ديل مين”.

وعن حياته الشخصية، صرّح عامر خان: “لا أعرف، في سن الستين، ما الذي سيحدث لشريكتي؟ لكن أطفالي سعداء للغاية، وأنا محظوظ بعلاقاتي الجيدة مع زوجتيّ السابقتين”.

يُذكر أن عامر خان كان متزوجًا في البداية من المنتجة السينمائية رينا دوتا، وأنجب منها طفلًا.