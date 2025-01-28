طرق التخلص من عادة قضم الأظافر عند الكبار

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعتبر عادة قضم الأظافر من أكثر العادات الشائعة والمنتشرة بين الأطفال والمراهقين، ولكن يُفاجأ الكثيرون بأنّ هذه العادة لا تقتصر على فئة الأطفال فقط، بل تُمارسها أيضًا شريحة كبيرة من البالغين. وعلى الرغم من أنّ قضم الأظافر هو تصرف بسيط وشائع، إلّا أنّه قد ينطوي على بعض المُضاعفات الصحية والنفسية التي قد تُصيب الشخص بالإحراج والتوتر، لذا من الضروري أن نتعلّم كيفية التخلّص من هذه العادة السيئة.

في البداية، يجب علينا فهم الأسباب التي تكمن وراء هذه العادة لكي نتمكّن من مُعالجتها بفعالية. فقد يكون قضم الأظافر طريقة للتعامل مع التوتر والقلق والإجهاد النفسي، أو قد يكون ناتجًا عن الملل والسأم. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك أسباب عضوية كنقص فيتامين أو معادن معيّنة في الجسم. ولذلك، فإنّ الخطوة الأولى للتخلّص من هذه العادة هي تحديد السبب الأساسي وراءها.

بعد ذلك، يمكن اتباع بعض الإرشادات والنصائح العملية للتغلّب على عادة قضم الأظافر، منها:

1. الاهتمام بالعناية بالأظافر من خلال تقليمها بشكل منتظم والحفاظ على نظافتها وترطيبها باستخدام الكريمات المُناسبة.

2. ارتداء قفازات أثناء النوم لمنع الوصول إلى الأظافر وقضمها أثناء الليل.

3. تشجيع النفس على استبدال عادة قضم الأظافر بعادات بديلة إيجابية كاللعب بالأقلام أو العبث بالخرز والخيوط.

4. تطبيق بعض تقنيات التحكّم بالتوتر والقلق كالتأمّل والتنفّس العميق للتخلّص من الرغبة في قضم الأظافر.

5. الحصول على الدعم من الأهل والأصدقاء والمُحيطين للمساعدة في التخلّص من هذه العادة.

6. استشارة طبيب أو أخصائي نفسي إذا لم تُجدِ النصائح السابقة في التخلّص من هذه العادة.