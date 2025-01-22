اشتهر بالدراما التاريخية.. ممثل مصري يعبر عن استيائه من نقص الفرص التمثيلية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:58 مساءً - عبّر الممثل المصري أحمد رفعت عن استيائه من قلة الفرص التمثيلية المتاحة له في الأعمال الفنية، سواء في الدراما أو السينما، على الرغم من شهرته في مجال الدراما التاريخية.

واستنكر رفعت ما اعتبره “تجاهل” صناع الفن له، وهو ما أدى إلى غيابه عن الساحة التمثيلية لفترة طويلة. وأشار إلى أنه لم يتلقَ أي عروض للمشاركة في الأعمال الدرامية المقررة عرضها خلال موسم رمضان المقبل.

ورغم ذلك، رفض فكرة التواصل مع أي شخص أو طلب ترشيحه من قبل صناع الأعمال الفنية في مصر، كما فعل بعض زملائه، وفقًا لما ذكره.

وأضاف رفعت: “قد يكون الفن الذي أقدمه لا يتناسب مع ما يُعرض حاليًا، وقد لا يرغب الناس في توظيفي، لكنني أؤمن بأن الله سيوفر لي الفرصة عندما يحين الوقت”.

وأكد على أهمية الفن في حياة المواطن المصري، مشددًا على ضرورة زيادة عدد المواهب الشابة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة، معتبرًا أن مصر تظل رائدة في مجال الفن والفنون.

ويُعرف أحمد رفعت بأدائه المتميز في الأدوار الدرامية ضمن المسلسلات التاريخية، التي تميزت بها مسيرته الفنية.