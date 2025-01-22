نشكركم على متابعتكم خبر لكل سيدة.. اكتشفي كل ما تحتاجين معرفته عن الهبات الساخنة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

تُعتبر الهبات الساخنة من أكثر الأعراض شيوعًا المصاحبة لمرحلة انقطاع الطمث، وهي فترة طبيعية في حياة المرأة تشهد تغيرات هرمونية. قد تُسبب هذه الهبات إزعاجًا كبيرًا وتؤثر على جودة حياة المرأة. في هذا المقال، سنستعرض أهم الحقائق عن الهبات الساخنة، أسبابها، أعراضها، وكيفية التعامل معها بفعالية.

الهبات الساخنة هي شعور مفاجئ بالحرارة الشديدة ينتشر في الجزء العلوي من الجسم، خاصة الوجه والعنق والصدر. قد يصاحب ذلك احمرار في الجلد، تعرق غزير، تسارع في ضربات القلب، وشعور بالقلق أو الدوار. تستمر الهبة عادةً لدقائق قليلة، وقد تتكرر عدة مرات في اليوم أو الليل.

السبب الرئيسي للهبات الساخنة هو انخفاض مستوى هرمون الإستروجين خلال فترة انقطاع الطمث. يلعب الإستروجين دورًا هامًا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وعند انخفاضه يصبح الجسم أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في درجة الحرارة، مما يُسبب هذه الهبات.

الشعور المفاجئ بالحرارة: وهو العرض الرئيسي، حيث تشعر المرأة بدفء شديد ينتشر في الجسم.

احمرار الجلد: يظهر احمرار واضح على الوجه والعنق والصدر.

التعرق الغزير: خاصة في الجزء العلوي من الجسم.

تسارع ضربات القلب: قد تشعر المرأة بخفقان في القلب.

القلق والتوتر: قد تصاحب الهبة مشاعر قلق أو توتر.

التعرق الليلي: وهي هبات ساخنة تحدث أثناء النوم وتُسبب الاستيقاظ وتعطيل النوم.

التدخين.

السمنة.

التوتر والقلق.

تناول بعض الأدوية.

هناك عدة طرق للتعامل مع الهبات الساخنة وتخفيف حدتها، تشمل:

ارتداء ملابس فضفاضة من القطن: تسمح بتهوية الجسم.

الحفاظ على برودة الغرفة: خاصة غرفة النوم.

تجنب الأطعمة والمشروبات الحارة والتوابل: قد تزيد من حدة الهبات.

ممارسة الرياضة بانتظام: تُساعد على تحسين المزاج وتخفيف التوتر.

تقنيات الاسترخاء والتأمل: تُساعد على تخفيف التوتر والقلق.

الإقلاع عن التدخين: يُحسن من الأعراض بشكل كبير.

العلاج الهرموني البديل (HRT): يُعتبر من أكثر العلاجات فعالية، ولكن يجب استشارة الطبيب لتحديد مدى ملاءمته والمخاطر المحتملة.

مضادات الاكتئاب: بعض أنواع مضادات الاكتئاب بجرعات منخفضة قد تُساعد في تخفيف الهبات.

أدوية أخرى: هناك أدوية أخرى قد تُساعد في تخفيف الأعراض، مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

بعض الأعشاب والمكملات الغذائية: مثل الكوهوش الأسود وفيتويستروغنز، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

الوخز بالإبر: قد يُساعد في تخفيف الأعراض لدى بعض النساء.

يجب استشارة الطبيب في الحالات التالية: