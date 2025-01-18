الدوري الإسباني .. إشبيلية يقلب الطاولة على جيرونا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 مساءً - حقق إشبيلية فوزاً هاماً على نظيره جيرونا، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

تقدم جيرونا أولاً عبر أرناو مارتينيز (د36)، ليرد بعدها إشبيلية بثنائية عن طريق ساؤول نيغويز (د59)، ودودي لوكيباكيو (د88)..

بهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد جيرونا عند 28 نقطة في المركز الثامن.