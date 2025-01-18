غزة تتجهز للتعامل مع وقف إطلاق النار

غزة تتجهز للتعامل مع وقف إطلاق النارأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، الانتهاء من إعداد "خطة شاملة" للتعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح غد الأحد، تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، أن الخطة تشمل تأمين المناطق المتضررة، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، مشيرا إلى إعداد فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيا، بما يضمن سلامة المواطنين الفلسطينيين ومحاولة توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأكد، جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في هذه الخطة، موضحا أن عناصر الأمن والبلديات وفرق المتابعة الميدانية ستكون على رأس هذه الخطة للقيام بدورها في تنفيذ هذه الخطة.

وأفاد المكتب، أن قوات الأمن ستعمل على حفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بينما ستتولى البلديات مهام إعادة فتح الشوارع وتنظيف المناطق المتضررة وتمديدات المياه وتأهيل البنية التحتية.

وأشار إلى أن الفرق الحكومية الأخرى من الوزارات المختلفة ستقوم بالعمل عن كثب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.