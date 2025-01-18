الصيام المتقطع: نظام غذائي فعال لفقدان الوزن وتحسين الصحة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 مساءً - أثبتت دراسة جديدة أجريت في إسبانيا أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون أداة فعالة لفقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام، خاصة للأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع هو نظام غذائي يعتمد على تقسيم اليوم إلى فترات تناول الطعام وفترات صيام. خلال فترة الصيام، يتم الامتناع عن تناول الطعام والشراب باستثناء الماء والشاي والقهوة بدون سكر أو حليب.

فوائد الصيام المتقطع:

فقدان الوزن: أثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يساعد على فقدان الوزن الزائد، خاصة دهون البطن، وذلك عن طريق تقليل السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميًا.

تحسين صحة الأيض: يساعد الصيام المتقطع على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تقليل الالتهابات: يساعد الصيام المتقطع على تقليل الالتهابات في الجسم، والتي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة.

تحسين صحة القلب: يساعد الصيام المتقطع على خفض ضغط الدم والكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يعمل الصيام المتقطع؟

يعمل الصيام المتقطع على عدة مستويات لتحقيق هذه الفوائد:

تقليل السعرات الحرارية: يؤدي تقييد فترات تناول الطعام إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي يتم تناولها، مما يساعد على فقدان الوزن.

تحسين حساسية الأنسولين: يساعد الصيام المتقطع على زيادة حساسية الخلايا للأنسولين، مما يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

حرق الدهون: يدفع الجسم إلى حرق الدهون المخزنة كمصدر للطاقة خلال فترات الصيام.

أنواع الصيام المتقطع:

صيام 16/8: الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام خلال 8 ساعات.

صيام 5:2: الصيام لمدة يومين في الأسبوع وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الخمسة الأخرى.

نصائح هامة قبل البدء بالصيام المتقطع:

استشر طبيبك: يجب استشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام غذائي جديد، خاصة إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.

شرب الكثير من الماء: شرب كمية كافية من الماء خلال فترة الصيام مهم جداً.

تناول وجبات متوازنة: خلال فترة الأكل، يجب التركيز على تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية.

الاستمرار: يجب الالتزام بنظام الصيام المتقطع لفترة طويلة لتحقيق نتائج مستدامة.

هذا وأثبتت الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يكون أداة فعالة لفقدان الوزن وتحسين الصحة بشكل عام. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل البدء بأي نظام غذائي جديد.