7 علامات خفية تدل على ارتفاع مستوى الكورتيزول في جسمك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 مساءً - الإجهاد المزمن هو أحد أكبر التحديات التي تواجه صحتنا العقلية والجسدية في عصرنا الحالي. يؤدي الإجهاد إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم، مما قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض غير المتوقعة. في هذا المقال، سنتعرف على 7 علامات تدل على ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم.

ما هو الكورتيزول؟

الكورتيزول هو هرمون يفرزه الجسم استجابة للإجهاد. يساعد هذا الهرمون الجسم على التعامل مع المواقف الصعبة، ولكن المستويات المرتفعة والمستمرة من الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

أعراض ارتفاع مستوى الكورتيزول:

ارتعاش العين: قد يكون ارتعاش العين غير الطوعي علامة على ارتفاع مستوى الكورتيزول.

كدمات سهلة: يجعل الكورتيزول الجلد أكثر هشاشة، مما يزيد من خطر ظهور الكدمات.

الانتفاخ: يمكن أن يؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى احتباس السوائل في الجسم والتسبب في الانتفاخ.

مشاكل في الرؤية: قد يؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى مشاكل في الرؤية مثل ضبابية الرؤية أو زيادة الضغط داخل العين.

طنين الأذن: قد يسبب الكورتيزول ارتفاعًا في ضغط الدم وتغيرات في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى طنين الأذن.

تساقط الشعر: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن وارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تساقط الشعر.

ألم في الصدر: قد يسبب ارتفاع الكورتيزول ألمًا في الصدر نتيجة لارتفاع ضغط الدم وضيق الشرايين.

أسباب ارتفاع مستوى الكورتيزول:

الإجهاد المزمن: العمل المفرط، العلاقات المتوترة، المشاكل المالية، كلها عوامل تساهم في ارتفاع مستوى الكورتيزول.

الأمراض: بعض الأمراض مثل متلازمة كوشينج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول.

الأدوية: بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات يمكن أن تزيد من مستوى الكورتيزول في الجسم.

كيفية التعامل مع ارتفاع مستوى الكورتيزول:

إدارة الإجهاد: ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

النوم الكافي: الحصول على قسط كاف من النوم يعتبر أمرًا حيويًا للسيطرة على مستويات الكورتيزول.

تغذية صحية: اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

الحد من الكافيين والكحول: يمكن أن يزيد الكافيين والكحول من مستويات التوتر.