الكشف عن القيمة الإجمالية لصفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن القيمة النهائية لصفقة انتقال النجم المصري، عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، لصفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

ولم يشارك مرموش في مباراة فريقه، أمس الجمعة، أمام بوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني، وودع جماهير الفريق عقب المباراة.

ووفقاً لما ذكره، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، فإن إجمالي تكلفة الصفقة 75 مليون يورو، بعدما كانت أغلب التقارير تؤكد وصولها إلى 80 مليوناً، شاملة الحوافز الإضافية.

وأكد رومانو، أن مانشستر سيتي أكمل اتفاقه مع نظيره الألماني بشأن كل تفاصيل الصفقة، ومن المنتظر إنهاء كل الأجراءات الرسمية في الأيام المقبلة.

يذكر أن، مرموش نجح بتسجيل 20 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة، في مختلف البطولات مع فرانكفورت خلال الموسم الحالي.