بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:47 مساءً - تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد تغلبه على أتلتيك بلباو، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، في نصف نهائي المسابقة.

ثنائية النادي الكتالوني حملت توقيع جافي (د17)، ولامين يامال (د52).

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لفريق أتلتيك بلباو بداعي التسلل بعد تدخل تقنية ال-VAR.

وينتظر برشلونة في المباراة النهائية الفائز من مواجهة ريال مدريد ونظيره ريال مايوركا، التي ستقام، مساء الخميس.