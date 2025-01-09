العالم اليوم - الصادرات الألمانية ترتفع بـ 2% على أساس شهري خلال نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر الصادرات الألمانية ترتفع بـ 2% على أساس شهري خلال نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 02:29 مساءً - سجل الاقتصاد الألماني زيادة طفيفة في صادراته من السلع في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الخميس، أن قيمة الصادرات الألمانية بلغت في نوفمبر الماضي بعد احتساب العوامل الموسمية 127.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 2.1 بالمئة على أساس شهري.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفضت الواردات أيضا بنسبة 3.3 بالمئة إلى 107.6 مليار يورو.

وارتفع فائض الميزان التجاري الألماني إلى 19.7 مليار يورو، مقابل 13.4 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

وشهدت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة ارتفاعا قويا بنسبة 14.5 بالمئة، بينما تراجعت الصادرات الألمانية لكل من الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 بالمئة والصين بنسبة 4.2 بالمئة.