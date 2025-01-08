نجمة وتر حساس تتحدث عن تجربتها مع الخيانة وتؤكد على مبادئها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثارت الفنانة الأردنية صبا مبارك جدلاً واسعاً بدورها الجريء في مسلسل “وتر حساس”، حيث جسدت شخصية “سلمى” المرأة الانتقامية التي تخطف حبيب صديقتها. وقد صرحت صبا في لقاء تلفزيوني أنها لا تشبه هذه الشخصية إطلاقاً، وأنها ترفض تماماً فكرة الخيانة والانتقام.

صبا مبارك تتحدث عن دورها:

أكدت صبا مبارك خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي أن شخصية “سلمى” تختلف تماماً عن قناعاتها الشخصية. وأضافت أن فكرة الخيانة والانتقام مرفوضة بالنسبة لها، وأنها لا تستطيع تقبل شخص يقوم بمثل هذه الأفعال.

رأي صبا مبارك في الخيانة:

أشارت صبا إلى أنها تعرضت للخيانة في حياتها، وهذا جعلها تدرك مدى الألم الذي تسببه الخيانة، وأنها لن تقوم أبداً بمثل هذا الفعل. وأكدت على أهمية الوفاء والعلاقات المستندة إلى الاحترام المتبادل.

ردود الأفعال:

أثارت تصريحات صبا مبارك تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بصراحتها وصدقها، وأكدوا على أهمية فصل الشخصية الفنية عن الشخصية الحقيقية للفنان.