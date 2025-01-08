الكشف عن سبب غياب إيناكي بينيا أمام أتلتيك بلباو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن سبب غياب الحارس الإسباني، إيناكي بينيا، عن تشكيلة فريقه الأساسية أمام أتلتيك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ودفع هانزي فليك بالحارس البولندي فيوتشيك تشيزني كأساسي الأمر الذي أثار جدلاً حول سبب غياب بينيا.

وبحسب إذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن إينياكي بينيا كان من المقرر أن يكون أساسياً اليوم، لكنّه تأخر لبضع دقائق عن جلسة التنشيط في الفندق، مما دفع فليك إلى معاقبته.

وأضاف التقرير: “لم يكن الأمر بسبب النوم، بل أخطأ في توقيت الموعد. فليك يعلم ذلك، لكنه صارم جداً بشأن مسألة التأخير”.