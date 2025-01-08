أشرف زكي يدافع عن كرامة الفنانين.. قرار حازم بحماية الخصوصية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 09:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في خطوة تأتي تأكيداً على دوره في حماية حقوق الفنانين، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شخص قام بتصوير الفنان القدير رشوان توفيق وهو في حالة انفعال، ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

ما القصة؟

قام أحد المراسلين بتصوير الفنان رشوان توفيق خلال مكالمة هاتفية كان فيها منفعلًا بسبب خلاف فني، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا التصرف أثار غضب نقيب المهن التمثيلية الذي اعتبره استغلالًا واستباحة لخصوصية الفنان الكبير.

أسباب قرار أشرف زكي:

أكد أشرف زكي أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صريحًا لخصوصية الفنان، واستغلالًا لحالة انفعالية عابرة لتحقيق مكاسب شخصية. وأضاف أن هذا السلوك لا يليق بمهنة الصحافة، وأن على الجميع احترام خصوصية الفنانين وعدم التعدي عليها.

رد فعل رشوان توفيق:

أكد الفنان رشوان توفيق في تصريحات سابقة أنه لم يندم على أي عمل فني قدمه في مسيرته الطويلة، مشيرًا إلى أنه فخور بكل أدواره.

أهمية قرار أشرف زكي:

يعتبر قرار أشرف زكي خطوة مهمة في حماية حقوق الفنانين وحفظ كرامتهم. فهو يؤكد على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، وعدم استغلال المواقف الشخصية لتحقيق مكاسب. كما يعزز من دور النقابة في حماية أعضائها وتقديم الدعم لهم.

هذا والقضية التي أثارها أشرف زكي تسلط الضوء على أهمية حماية الخصوصية في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تؤكد على دور النقابات المهنية في الدفاع عن حقوق أعضائها.