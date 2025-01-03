روبن أموريم يحسم مصير هاري ماجواير

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن ناديه قرر تفعيل خيار تمديد عقد مدافعه الإنكليزي، هاري ماجواير..

وينتهي عقد ماجواير مع الشياطين الحمر، مع ختام الموسم الحالي، وكان هناك شكوك كثيرة حول استمراره مع الفريق، نظراً لأدائه وأيضاً بسبب راتبه المرتفع.

ولكن مانشستر يونايتد حسم قراره بتفعيل خيار التمديد الموجود بعقد اللاعب، ليستمر هاري ماجواير في “أولد ترافورد” حتى صيف 2026.

وقال أموريم في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: “هاري ماجواير.. نحن بصدد تفعيل خيارنا (لتمديد عقده). تحدثت معه هذا الصباح وقلت له إنه يجب أن يحسن مستواه على أرض الملعب”.

وأضاف: “نحن بحاجة إليه كثيراً، عليه أن يتحسن كقائد. نعلم جميعاً الوضع الذي مر به هنا، لكننا بحاجة إليه، لذلك سنقوم بسعادة بتفعيل خيار تمديد عقده”.