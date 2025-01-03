إسعافات أولية للاختناق: دليل شامل للتعامل مع حالات انسداد القصبة الهوائية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 10:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر الاختناق حالة طوارئ طبية خطيرة تستدعي تدخلاً سريعًا لإنقاذ حياة المُصاب. يحدث الاختناق عندما يعلق جسم غريب في القصبة الهوائية، ما يمنع مرور الهواء إلى الرئتين. في هذا المقال، سنستعرض الإسعافات الأولية الأساسية التي يجب اتخاذها عند مواجهة حالة اختناق.

عدم القدرة على الكلام أو البكاء.

صعوبة أو توقف التنفس.

سعال ضعيف أو غير فعال.

تغير لون الوجه إلى الأزرق أو الأحمر الداكن.

فقدان الوعي.

إذا كان الشخص قادرًا على السعال، شجّعه على الاستمرار في ذلك بقوة، حيث أن السعال غالبًا ما يكون كافيًا لطرد الجسم الغريب.

إذا لم يُجدِ السعال نفعًا، اتبع الخطوات التالية:

قف خلف المصاب وأسند صدره بيدك.

أَمِلْ المصاب قليلًا إلى الأمام.

استخدم كعب يدك لتوجيه خمس ضربات قوية بين لوحي الكتف.

إذا استمر الانسداد بعد ضربات الظهر، اتبع الخطوات التالية:

قف خلف المصاب.

ضع قبضة يدك فوق سرة البطن مباشرة، تحت القفص الصدري.

أمسك قبضتك بيدك الأخرى واضغط على البطن بحركة سريعة وقوية إلى الداخل والأعلى.

كرر الضغطات حتى يخرج الجسم الغريب أو يفقد المصاب وعيه.

اطلب المساعدة الطبية الطارئة فورًا.

ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

اجلس واسند الرضيع على ساعدك بحيث يكون رأسه منخفضًا عن مستوى جسمه.

استخدم كعب يدك لتوجيه خمس ضربات لطيفة بين لوحي الكتف.

إذا لم يخرج الجسم، اقلب الرضيع على ساعدك الآخر وادعم رأسه ورقبته.

استخدم إصبعين لتوجيه خمس ضغطات لطيفة على منتصف الصدر، أسفل خط الحلمتين.

كرر الخطوات حتى يخرج الجسم أو يفقد الرضيع وعيه.

في حالة فقدان الوعي، اطلب المساعدة الطبية وابدأ الإنعاش القلبي الرئوي.

في حالة الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، يتم استبدال ضغطات البطن بضغطات على الصدر.

لا تحاول إدخال أصابعك في فم المصاب لإخراج الجسم الغريب إلا إذا كنت تراه بوضوح ويمكنك إزالته بسهولة.

بعد إخراج الجسم الغريب، من المهم مراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود مضاعفات.

قَطِّع الطعام إلى قطع صغيرة.

امنع الأطفال من اللعب أو الجري أثناء تناول الطعام.

احفظ الأشياء الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

علم الأطفال مضغ الطعام جيدًا قبل بلعه.

الاختناق حالة طارئة تتطلب سرعة التصرف. معرفة الإسعافات الأولية الصحيحة يمكن أن تُنقذ حياة شخص. تذكر دائمًا طلب المساعدة الطبية الطارئة في أسرع وقت ممكن.