تغلب على الأرق بوجبات خفيفة صحية ولذيذة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 10:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يُعاني الكثيرون من الأرق في بعض الليالي، مما يُؤثر سلبًا على جودة النوم والراحة. بدلًا من اللجوء إلى الأدوية، يُمكن تجربة بعض الوجبات الخفيفة الصحية التي تُساعد على الاسترخاء وتهيئة الجسم للنوم. في هذا المقال، سنتناول مجموعة من الوجبات الخفيفة التي يُمكن تناولها مساءً للتغلب على الأرق.

يُمكن أن يُؤثر الجوع أو انخفاض مستوى السكر في الدم على جودة النوم ويُسبب الاستيقاظ ليلًا. لذا، فإن تناول وجبة خفيفة صحية قبل النوم يُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم وتوفير الشعور بالراحة والامتلاء، مما يُسهل عملية النوم.

الحليب الدافئ: يُعتبر الحليب الدافئ من العلاجات التقليدية للأرق، حيث يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يُساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يُساعدان على الاسترخاء والنوم.

الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يُساعدان على ارتخاء العضلات وتهدئة الأعصاب، مما يُساعد على النوم بشكل أفضل.

الكرز: يحتوي الكرز على نسبة عالية من الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. يُمكن تناول الكرز الطازج أو عصير الكرز قبل النوم.

اللوز: يحتوي اللوز على المغنيسيوم والدهون الصحية والبروتين، وهي عناصر غذائية تُساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

الشوفان: يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات المعقدة التي تُساعد على إفراز الأنسولين، الذي يُساعد بدوره على إنتاج السيروتونين والميلاتونين. يُمكن تناول الشوفان مع الحليب أو الزبادي.

الزبادي اليوناني مع العسل: يُعتبر الزبادي اليوناني مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم، بينما يُساعد العسل على إفراز الميلاتونين. يُمكن إضافة القليل من العسل إلى الزبادي اليوناني قبل النوم.

خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو: يُوفر خبز الحبوب الكاملة الكربوهيدرات المعقدة، بينما يُوفر الأفوكادو الدهون الصحية التي تُساعد على الشعور بالشبع والاسترخاء.

بيض مسلوق: يُعتبر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين الذي يُساعد على الشعور بالشبع ويمنع الاستيقاظ بسبب الجوع.

تناول الوجبة الخفيفة قبل النوم بساعة أو ساعتين.

تجنب تناول الوجبات الثقيلة أو الدهنية قبل النوم.

ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول قبل النوم.

مارس تمارين الاسترخاء والتأمل قبل النوم.

حافظ على بيئة نوم هادئة ومظلمة وباردة.

باتباع هذه النصائح وتجربة الوجبات الخفيفة المذكورة، يُمكنك التغلب على الأرق وتحسين جودة نومك بشكل طبيعي