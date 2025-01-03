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هوفنهايم يضمّ النيجيري جيفت أوربان

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:52 صباحاً - تمنى نادي ليون الفرنسي في بيان رسمي له التوفيق لمهاجمه النيجيري جيفت أوربان، والذي انتقل إلى صفوف هوفنهايم الألماني مقابل 9 ملايين يورو.

من ناحيته، قال هوفنهايم إن أوربان (22 عاماً) سيمنح خط هجومه المزيد من المساحات وسرعة أكبر.

وقال أندرياس شيكر المدير الرياضي لهوفنهايم عن الصفقة: لقد وجدنا في جيفت أوربان المهاجم السريع الذي يتمتع بالعمق الجيد الذي كنا نبحث عنه… نحن مقتنعون بأن مهاراته ستمنح فريقنا تنوعاً أكبر في الهجوم.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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