أفضل المشروبات الشتوية لتعزيز الشعور بالدفء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 10:54 مساءً - في فصل الشتاء، لا شيء أفضل من مشروب دافئ يعزز الشعور بالراحة والدفء. المشروبات الشتوية لا توفر الدفء فقط، بل يمكن أن تكون غنية بالفوائد الصحية أيضًا. إليك بعض من أفضل المشروبات الشتوية التي تساعد في تعزيز الشعور بالدفء:

الشاي الأخضر مع الليمون والعسل

الفوائد: الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة، كما أن الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعزز من جهاز المناعة، والعسل له خصائص مضادة للبكتيريا.

طريقة التحضير: قم بغلي الماء ثم أضف كيس الشاي الأخضر، واتركه لمدة 3-4 دقائق. بعد ذلك، أضف عصير الليمون وملعقة من العسل حسب الرغبة.

الشوكولاتة الساخنة

الفوائد: الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مضادات الأكسدة وتساعد على تحسين المزاج. بالإضافة إلى أنها تمنح شعورًا بالدفء والراحة.

طريقة التحضير: قم بتسخين كوب من الحليب (يمكنك استخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند كبديل). ثم أضف ملعقة من مسحوق الكاكاو الغني، وملعقة من السكر أو العسل، وحركه جيدًا حتى يصبح دافئًا ومتماسكًا. يمكنك إضافة قطع من الشوكولاتة الداكنة لتعزيز النكهة.

الزنجبيل الساخن

الفوائد: الزنجبيل يعد من أفضل المشروبات الشتوية بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمساعدة في تعزيز الهضم. كما أنه يساعد في تدفئة الجسم بشكل طبيعي.

طريقة التحضير: قم بغلي ماء مع شرائح من الزنجبيل الطازج لمدة 5-10 دقائق. ثم أضف عصير الليمون وملعقة من العسل أو السكر حسب الذوق.

القهوة التركية أو العربية

الفوائد: القهوة تحتوي على الكافيين الذي يساعد على تنشيط الجسم. كما أن إضافة الهيل إليها يمنحها نكهة رائعة وفوائد صحية مضادة للبكتيريا.

طريقة التحضير: في دلة القهوة، أضف الماء المصفى والقهوة العربية أو التركية المطحونة، ثم أضف الهيل واتركه يغلي برفق. يُقدّم عادة بدون سكر أو مع القليل منه حسب الرغبة.

مشروب التفاح بالقرفة

الفوائد: التفاح يحتوي على الألياف وفيتامين C، بينما القرفة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيم مستويات السكر في الدم.

طريقة التحضير: قم بتسخين عصير التفاح مع عود من القرفة وشرائح من التفاح الطازج على نار هادئة لمدة 10 دقائق. يمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت ترغب في تحليته.

الشاي الأحمر مع التوابل (شاي ماسالا)

الفوائد: يحتوي الشاي الأحمر (الشاي الهندي) على مضادات الأكسدة، في حين أن التوابل مثل القرفة والزنجبيل والفلفل الأسود تساعد في تعزيز الدورة الدموية والدفء.

طريقة التحضير: قم بغلي الماء مع مزيج من التوابل (مثل القرفة، الهيل، الزنجبيل، والفلفل الأسود) ثم أضف الشاي الأحمر واتركه يغلي لمدة 5-7 دقائق. يمكنك تحليته بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

الحليب الدافئ مع الكركم (الحليب الذهبي)

الفوائد: الكركم يحتوي على الكركمين الذي له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تقوية المناعة. مع الحليب، يصبح هذا المشروب مصدرًا للراحة والتعافي.

طريقة التحضير: سخن كوبًا من الحليب وأضف نصف ملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة من العسل أو السكر. حرك المكونات جيدًا واتركه يغلي لبضع دقائق.

شاي الأعشاب (مثل شاي النعناع أو البابونج)

الفوائد: الأعشاب مثل النعناع والبابونج تساعد في تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر، مما يجعلهما خيارًا ممتازًا في فصل الشتاء.

طريقة التحضير: ضع ملعقة من أوراق النعناع الطازجة أو المجففة (أو كيس شاي البابونج) في كوب من الماء المغلي. اتركه لمدة 5 دقائق ثم استمتع بمشروب دافئ ومنعش.

شوربة الطماطم الدافئة

الفوائد: شوربة الطماطم هي خيار صحي لدعم الجهاز المناعي بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطماطم.

طريقة التحضير: سخن بعض من عصير الطماطم مع البهارات المفضلة لديك (مثل الثوم، البصل، الفلفل الأسود) واتركها على نار هادئة لبضع دقائق حتى تصبح دافئة.

مشروب الموز بالحليب الدافئ

الفوائد: هذا المشروب غني بالبوتاسيوم والفيتامينات، ويساعد في الشعور بالراحة والهدوء.

طريقة التحضير: اخلط موزة مهروسة مع كوب من الحليب الدافئ (أو حليب اللوز) وأضف قليلًا من العسل حسب الرغبة. يمكن أيضًا إضافة رشة من القرفة لإضفاء نكهة دافئة.

نصائح إضافية:

استخدام التوابل الدافئة: مثل القرفة، الزنجبيل، والفلفل الأسود يمكن أن يزيد من تأثير الشعور بالدفء.

تخصيص المشروبات: يمكن تعديل كمية التحلية أو التوابل بحسب الذوق الشخصي لتناسب كل فرد في الأسرة.

اختيار مشروبات صحية: بعض المشروبات مثل الشاي الأخضر أو الأعشاب لا تحتوي على كافيين ويمكن تناولها في أي وقت.

تعتبر هذه المشروبات الشتوية من أفضل الطرق للتمتع بالدفء والصحة معًا في الأيام الباردة.