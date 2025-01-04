الإدارة العامة للمرور: ضبط 34299 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:29 مساءً - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (34299) مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. حيث أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط.

(564) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(22986) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(12) مخالفة موقف عشوائى.

(966) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.