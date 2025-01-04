مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب إعدادى فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:29 مساءً - تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم امتحانات المواد الدراسية الأساسية بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية، على النحو التالي:

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى) تبدأ من السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) تبدأ من السبت 18/1/2025 وتستمر حتى الخميس 23/1/2025.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بسرعة التنسيق لرفع درجة الإستعداد بالمدارس لاستقبال الامتحانات والتأكد من جاهزية كل اللجان المقرر عقد الامتحانات بها والمراجعة الدورية لاستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.