أين ستقام تدريبات فرق كأس السوبر الإسباني؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الملاعب التي ستستضيف تدريبات الفرق المشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتقام البطولة في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 8 إلى 12 الشهر الحالي، بمشاركة 4 فرق، وهي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بلباو، وريال مايوركا.

ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن ملاعب التدريب الرئيسية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ستستضيف تدريبات فرق السوبر الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مقرات أندية الاتحاد والأهلي لن تستضيف تدريبات فرق السوبر الإسباني، كما كان الحال في نسخة السوبر الإسباني 2019.

مباريات نصف النهائي

– برشلونة × أتلتيك بلباو (8 يناير/كانون الثاني).

– ريال مدريد × ريال مايوركا (9 يناير/كانون الثاني)