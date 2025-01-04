علامات ارتفاع السكر في الجسم: دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 01:54 مساءً -

متابعة بتول ضوا

يُعتبر ارتفاع مستوى السكر في الدم (Hyperglycemia) حالة شائعة تصيب مرضى السكري، وقد تحدث أيضًا لأسباب أخرى. من المهم التعرف على علامات ارتفاع السكر في الجسم مبكرًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتجنب المضاعفات الصحية. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل أعراض ارتفاع السكر وأسبابه وكيفية التعامل معه.

يحدث ارتفاع السكر في الدم عندما يزيد مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم عن المعدل الطبيعي. يُعتبر مستوى السكر مرتفعًا إذا تجاوز 180 ملغ/ديسيلتر بعد الأكل بساعتين، أو إذا كان أعلى من 130 ملغ/ديسيلتر قبل الأكل.

تختلف أعراض ارتفاع السكر في حدتها من شخص لآخر، وتعتمد على مستوى السكر في الدم ومدة ارتفاعه. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

زيادة العطش: يُعدّ العطش الشديد من أولى علامات ارتفاع السكر، حيث يحاول الجسم تعويض السوائل المفقودة بسبب زيادة التبول.

كثرة التبول: يزداد التبول بشكل ملحوظ، خاصةً خلال الليل، وذلك لطرد السكر الزائد عن طريق الكلى.

جفاف الفم: نتيجةً لكثرة التبول، يُصاب الفم بالجفاف.

الصداع: قد يُسبب ارتفاع السكر صداعًا وصعوبة في التركيز.

عدم وضوح الرؤية: يُمكن أن يؤثر ارتفاع السكر على عدسة العين ويُسبب عدم وضوح الرؤية.

التعب والإرهاق: يُعيق ارتفاع السكر قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة، مما يُسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر: قد يُؤدي ارتفاع السكر إلى فقدان الوزن رغم زيادة الشهية في بعض الحالات.

التهابات متكررة: يُضعف ارتفاع السكر جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات، خاصةً التهابات الجلد والمسالك البولية.

رائحة الفم الكريهة (رائحة الفاكهة): في الحالات الشديدة، قد يُنتج الجسم كيتونات، وهي مواد كيميائية تُسبب رائحة كريهة للفم تُشبه رائحة الفاكهة. هذه علامة خطيرة تستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا.

هناك عدة أسباب لارتفاع السكر في الدم، منها:

مرض السكري: يُعتبر السبب الرئيسي لارتفاع السكر المزمن.

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات: يُمكن أن يُسبب تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ارتفاعًا مؤقتًا في مستوى السكر.

قلة النشاط البدني: يُساعد النشاط البدني على خفض مستوى السكر في الدم.

بعض الأدوية: قد تُسبب بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات، ارتفاعًا في مستوى السكر.

الإجهاد والتوتر: يُمكن أن يُؤدي الإجهاد والتوتر إلى ارتفاع مستوى السكر.

الأمراض والالتهابات: قد تُسبب بعض الأمراض والالتهابات ارتفاعًا مؤقتًا في مستوى السكر.

يعتمد علاج ارتفاع السكر على السبب الكامن وراءه. بشكل عام، يُمكن اتباع النصائح التالية:

مراقبة مستوى السكر بانتظام: يُساعد قياس مستوى السكر بانتظام على التحكم فيه.

اتباع نظام غذائي صحي: يجب التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحد من الكربوهيدرات المكررة والسكريات.

ممارسة النشاط البدني بانتظام: يُساعد النشاط البدني على خفض مستوى السكر في الدم.

تناول الأدوية الموصوفة: يجب على مرضى السكري الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

شرب كميات كافية من الماء: يُساعد الماء على طرد السكر الزائد من الجسم.

يجب زيارة الطبيب فورًا في الحالات التالية: