3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال سيارة شرق دير البلح وسط غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 02:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال سيارة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.



