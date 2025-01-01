خوان لابورتا تحت تهديد “سحب الثقة”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، مهدد بالرحيل عن منصبه، خلال الفترة المقبلة.

ويعاني برشلونة من أزمة كبيرة تتعلق بعدم قدرة إدارة لابورتا على تسجيل الدولي الإسباني، داني أولمو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن شركاء خوان لابورتا وأعضاء مجلس إدارته بدؤوا بفقدان الثقة بقدرة الرئيس على حل هذه المشكلة.

وأضافت الصحيفة: “لابورتا الذي اعتاد إخراج الأرنب من القبعة في اللحظات الأخيرة التي يعاني فيها برشلونة من أزمات حالكة، بدى هذه المرة عاجزاً عن تغيير الأوضاع”.

وأتمت الصحيفة: “بدأ الحديث بالفعل عن اقتراح بسحب الثقة، ويقوم المرشحون الرئاسيون السابقون مثل فيكتور فونت بإعداد مؤتمرات صحفية للإعلان عن وجهة نظرهم”.