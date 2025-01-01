مصطفى شعبان يكشف أسرار زواجه من هدى الناظر في لقاء خاص

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أثار الفنان المصري المحبوب مصطفى شعبان ضجة كبيرة بإعلانه عن زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر في برنامج “واحد من الناس”. وكشف النجم عن تفاصيل مثيرة حول قصة حبه وزواجه، وكشف عن الأسباب التي دفعته لتأجيل إعلان هذا الزواج الهام.

مرض الوالد سبب التأجيل

أوضح شعبان أن السبب الرئيسي لتأجيل إعلان زواجه كان مرض والده. وقال: “قررنا الزواج من فترة، لكن بسبب مرض والدي وتواجده في المستشفى قررنا تأجيل الحفل”. وأضاف أن والده طلب منه كتابة العقد فور خروجه من المستشفى، مما دفعه إلى عقد قرانه في حفل عائلي بسيط.

رسالة حب لهدى الناظر

وجه شعبان رسالة مؤثرة لزوجته هدى الناظر، معربًا عن سعادته بحياته الجديدة معها. وأكد على أهمية التفاهم والاحترام في العلاقة الزوجية، مشيرًا إلى أن لديهما العديد من القواسم المشتركة التي تعزز من علاقتهما.

أسرار العلاقة بين مصطفى شعبان وهدى الناظر

التفاهم والاحترام: أكد شعبان أن التفاهم والاحترام المتبادل هما أساس العلاقة الناجحة.

القواسم المشتركة: كشف عن وجود العديد من القواسم المشتركة بينه وبين زوجته، مثل حب المنزل والخيل.

الحياة الهادئة: أشار إلى أن حياتهما بعد الزواج أصبحت أكثر هدوءًا وسعادة.