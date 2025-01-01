مدافع مانشستر سيتي مطلوب في الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 08:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الدولي الإنكليزي، كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، مطلوب في عدة أندية بارزة في الدوري السعودي.

وبحسب شبكة “CaughtOffside” الإنكليزية، فإن أندية (النصر، الأهلي، الاتحاد) ستحاول التعاقد مع اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الشبكة، أن السيتي لن يمانع رحيل كايل ووكر في حال وصول عرض مناسب، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط كذلك بقدرة النادي الإنكليزي على تعويضه بلاعب آخر.

وتابعت الشبكة، إلى أن العروض السعودية ستصل إلى مبلغ يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليون يورو.

ويرتبط كايل ووكر بعقد مع حامل لقب البريميرليج حتى يونيو/حزيران 2026.