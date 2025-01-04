نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يوجه برفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيها لـ130 جنيهًا لليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، الآن، لقاءً مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا لـ130 جنيهًا لليوم الواحد.

كما وجّه وزير التعليم، بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه، واتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.