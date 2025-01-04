العالم اليوم - فيديو.. وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وصول أول طائرة مساعدات مصرية إلى سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 01:23 مساءً - وصلت طائرة مساعدات من الهلال الأحمر المصري يوم السبت، إلى مطار دمشق الدولي، وفق التلفزيون السوري.

وتعد هذه أول طائرة مساعدات مصرية تهبط في مطار دمشق الدولي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

بدورها ذكرت "القاهرة الإخبارية" أن طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا تحمل 15 طنا من المساعدات، تتضمن خياما وبطاطين ومواد غذائية وأدوية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة وسوف تتبعها شحنات أخرى.

وأضافت أن المساعدات المصرية ستسهم في تلبية جزء احتياجات السوريين الضرورية، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر السوري سيتولى عملية توزيع المساعدات المصرية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية.

وقال الشيباني في بيان: " سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله".