أخبار مصرية

عاجل.. وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وصول طائرة مساعدات مصرية إلى دمشق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت اليوم ٤ يناير ٢٠٢٤ طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ١٥ طن من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الاحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري.

e7bf208b34.jpg
بيان وصول المساعدات 

ويأتي تقديم المساعدات الإغاثية من الشعب المصري إلى الشعب السوري في إطار الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق وتأكيدًا على الوقوف بجانبه، في ظل الروابط الشعبية التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، واستقبل شحنة المساعدات القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

871a57b4d1.jpg
المساعدات المصرية إلى سوريا

وتأتي تلك الخطوة استكمالًا لدور مصر الداعم للشعب السوري الشقيق على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في ظل استضافتها أعداد كبيرة من أبناء الشعب السوري الشقيق في مصر، وتوفير كافة الخدمات الأساسية لأبناء الجالية السورية في مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا