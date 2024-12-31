دي بروين: مفاوضات تجديد العقد مع السيتي متوقفة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أكد كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أن مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنكليزي، متوقفة، مشيراً لاستمرار معاناته من الإصابة.

ويرتبط دي بروين بعقد مع حامل لقب البريميرليج ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وقال دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية: “كانت هناك محادثات مبدئية قبل تعرضي للإصابة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها توقفت منذ ذلك الحين، ولا يوجد أي شيء جديد بيني وبين مانشستر سيتي حول إبرام عقد جديد حتى الآن”.

وعن إصابته، أوضح: “إنها إصابة في العانة، إنها مزيج من كل شيء، الأمر ليس لطيفاً ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك، فقط انتظر، آمل أن أتحسن الآن”.

واستكمل: “لا أعلم، من الصعب أن أقول ذلك. بسبب الإصابة التي تعرضت لها، استغرق الأمر بعض الوقت ثم خضت أربع مباريات في عشرة أيام، وهو ما كان صعباً. أنا سعيد بما حققته أمام ليستر سيتي”.

واختتم دي بروين تصريحاته بشأن تأثير النتائج السلبية على جوارديولا: “أعتقد أنه كان مكتئباً بعض الشيء أكثر من المعتاد، لكن لا أعتقد أن هذا كان فارقاً كبيراً. لا يمكنك تغيير نفسك بعد مرورك بلحظة سيئة”.