ارتفاع ضغط الدم في الشتاء: 8 نصائح لضبطه والوقاية منه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، خاصة خلال فصل الشتاء. البرد القارس يتسبب في تضيق الأوعية الدموية، مما يزيد الضغط على القلب. ولكن لا تقلق، هناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها للسيطرة على ضغط دمك والحفاظ على صحتك.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية مزمنة تتسبب في زيادة الضغط على الشرايين والأوعية الدموية. إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

8 نصائح للسيطرة على ضغط الدم في الشتاء:

الحفاظ على الدفء: ارتدِ ملابس دافئة وقم بتدفئة منزلك لتجنب انقباض الأوعية الدموية.

ممارسة الرياضة بانتظام: حتى في فصل الشتاء، حاول ممارسة تمارين رياضية معتدلة بانتظام لتحسين الدورة الدموية.

نظام غذائي صحي: اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقليل الملح والدهون المشبعة.

الحد من الملح: قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمالحة، واستخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح.

تناول الفواكه: الفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والمشمش تساعد في خفض ضغط الدم.

ممارسة التنفس العميق: تساعد تمارين التنفس العميق على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم الجيد يساعد على تنظيم ضغط الدم.

مراقبة ضغط الدم بانتظام: قم بقياس ضغط دمك بانتظام واستشر طبيبك إذا لاحظت أي تغييرات.

لماذا الشتاء؟

تؤثر التغيرات في الطقس بشكل كبير على صحتنا، وخاصة على ضغط الدم. البرد القارس يتسبب في تضيق الأوعية الدموية، مما يزيد الضغط على القلب. بالإضافة إلى ذلك، تميل الناس إلى ممارسة الرياضة بشكل أقل في الشتاء، وتناول المزيد من الأطعمة الدسمة والملحية، مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

نصائح إضافية:

قلل من استهلاك الكافيين والكحول: كلاهما يمكن أن يزيد ضغط الدم.

استشر طبيبك: إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاستشر طبيبك للحصول على خطة علاج مناسبة.

هذا ويمكنك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم في الشتاء من خلال اتباع نمط حياة صحي، وتناول غذاء متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا تتردد في استشارة طبيبك.