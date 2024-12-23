الحواجب والرموش: أكثر من مجرد جمال

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تساءلت يومًا عن أهمية الحواجب والرموش؟ هل هي مجرد زينة تكمل مظهر الوجه أم أنها تلعب دورًا حيوياً في حماية العينين؟ دعنا نستكشف معًا الفوائد الصحية الكبيرة التي تقدمها لنا هذه الشعيرات الصغيرة.

الحواجب: الحائط الواقي للعينين

الحواجب ليست مجرد إطار للعين، بل هي بمثابة حاجز واقٍ يحميها من العديد من العوامل الخارجية. إليك بعض فوائد الحواجب:

حماية العينين من العرق والمطر: تعمل الحواجب على منع العرق والمطر من الوصول إلى العينين، مما يحافظ على نظافتها ويساعد على الرؤية بوضوح.

تصفية الأتربة والغبار: تعمل الحواجب كمرشح طبيعي يمنع الأتربة والغبار من الدخول إلى العينين، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهابات العين.

حماية العينين من الضوء: تساعد الحواجب على حجب جزء من أشعة الشمس الضارة التي قد تسبب تلفًا في العين.

التعبير عن المشاعر: تلعب الحواجب دورًا هامًا في التعبير عن المشاعر المختلفة، مثل السعادة والحزن والغضب.

الرموش: حراس العينين من الداخل

الرموش هي شعيرات دقيقة تنمو حول حافة الجفنين وتلعب دورًا حاسمًا في حماية العينين. إليك أهم فوائد الرموش:

حماية العينين من الأجسام الغريبة: تعمل الرموش كحاجز يمنع دخول الأتربة والحشرات الصغيرة إلى العين.

ترطيب العين: تساعد الرموش على تبخير الدموع، مما يحافظ على رطوبة العين ويمنع جفافها.

حماية العينين من الإصابة: تعمل الرموش كمحسس يحذر العين من أي خطر قادم، مما يساعد على حمايتها من الإصابات.

هذا والحواجب والرموش ليسا مجرد زينة، بل هما جزء هام من آلية حماية العينين. لذلك، يجب علينا الاعتناء بهما جيدًا وتجنب العادات التي قد تؤدي إلى تلفهما، مثل فرك العينين بقوة أو استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة.