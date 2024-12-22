برشلونة يخطط للتعاقد مع ماركوس راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راشفورد كان قد ألمح خلال الأيام الماضية لرغبته بالرحيل عن النادي الإنكليزي، فيما يبحث النادي الكتالوني عن بديل للمهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة مهتم بالفعل بفكرة ضم راشفورد، وقد يدخل في سباق التعاقد مع اللاعب، الصيف المقبل.

وأفادت الشبكة، أن برشلونة سيواجه منافسة قوية من آرسنال، باريس سان جيرمان وأندية الدوري السعودي التي ترغب كذلك بضم راشفورد.