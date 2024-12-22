استبعاد فراس البريكان من قائمة المنتخب السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - أعلن هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، اليوم الأحد، عن استبعاد المهاجم، فراس البريكان، لاعب أهلي جدة، من قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

استبعاد البريكان يأتي قبل ساعات من مواجهة الأخضر مع البحرين، مساء اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء استبعاد البريكان بناء على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في مباريات البطولة.

وقرر المدرب الفرنسي ضم اللاعب مروان الصحفي ليحل مكان البريكان، على أن ينضم للمعسكر يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي.