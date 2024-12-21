نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (18): مواجهة ساخنة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 21 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - تقام اليوم، السبت، أربع مباريات لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلعب خيتافي مع ريال مايوركا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيلتافيغو مع ريال سوسيداد الساعة 18:15، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو الساعة 20:30، وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد الساعة 23:00.
أمس، فاز جيرونا على بلد الوليد 3-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.
ترتيب فرق المقدمة
1- برشلونة: 38 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 38 نقطة
3- ريال مدريد: 37 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 33 نقطة
5- فياريال: 27 نقطة
6- ريال مايوركا: 27 نقطة