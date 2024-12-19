أسهل طريقة لعمل شراب السحلب: دفء الشتاء في دقائق

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

السحلب مشروب شتوي دافئ ولذيذ، يتميز بمذاقه الغني وقوامه الكريمي. قد يعتقد البعض أن تحضيره صعب، لكن في الواقع، إعداده بسيط للغاية ولا يستغرق سوى دقائق. في هذا المقال، سنشاركك أسهل طريقة لعمل شراب السحلب في المنزل بمكونات متوفرة.

هذه المكونات تكفي لتحضير كوب واحد من السحلب، ويمكن مضاعفة الكميات حسب الرغبة:

كوب حليب (كامل الدسم أو قليل الدسم أو نباتي كحليب اللوز أو الشوفان).

ملعقة صغيرة من مسحوق السحلب

ملعقة صغيرة من السكر (أو حسب الرغبة).

رشة قرفة للتزيين.

مكسرات مفرومة أو جوز الهند المبشور للتزيين (اختياري).

ماء زهر (اختياري).

تسخين الحليب: ضع الحليب في قدر صغير على نار متوسطة حتى يبدأ في الغليان.

إذابة السحلب: في كوب صغير، اخلط مسحوق السحلب مع قليل من الحليب البارد حتى يذوب تمامًا ويتكون مزيج سائل بدون تكتلات. هذه الخطوة مهمة لمنع تكتل السحلب في الحليب الساخن.

إضافة السحلب والسكر: أضف مزيج السحلب المذاب إلى الحليب الساخن في القدر. ثم أضف السكر وحرك باستمرار حتى يذوب السكر تمامًا ويتجانس الخليط.

التقليب حتى يثخن القوام: استمر في تقليب الخليط على نار هادئة لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يصبح قوامه كثيفًا قليلًا. انتبه ألا يغلي الخليط بقوة.

التقديم: صب السحلب في كوب التقديم وزينه برشة من القرفة والمكسرات المفرومة أو جوز الهند المبشور إذا كنت تستخدمه. يمكنك أيضًا إضافة قطرات من ماء الزهر لإضفاء نكهة مميزة.