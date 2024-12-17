أنشيلوتي: أتفهم الانتقادات .. ولا نستطيع التحكم بالنتائج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة باتشوكا، غداً الأربعاء، في نهائي كأس القارات للأندية.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي: “نحن متحمسون للغاية، إذا كنا هنا فهذا لأننا قمنا بعمل جيد للغاية، إنها هدية لنا و لباتشوكا الذي عانى بالفعل خلال جولتين من التصفيات، سنحاول الفوز و نأخذ الكأس إلى مدريد رغم الصعوبات”.

وعن إمكانية تجاوز ميجيل مونيوز ليكون المدرب الحاصل على أكبر عدد من الألقاب في تاريخ ريال مدريد، علق قائلاً: “إنه شيء مهم بالطبع تحقيق هذا النجاح، إنها علامة على أنني قمت بعمل جيد و أنني قمت بعمل جيد وأعتقد أنني قمت بذلك، لكني أريد الاستمرار.. إنه لشرف كبير أن تتم مقارنتي مع ميجيل مونيوز وبقية المدربين الذين كانوا محظوظين بما يكفي لقيادة أكبر نادٍ في العالم”.

وعن مبابي، أوضح: “الأمر بسيط: لقد تدرب بالأمس بشكل جيد وكانت لديه مشاعر طيبة، ركض بسرعة وسارت الأمور على ما يرام.. اليوم جلسة تدريبية مهمة حيث سنقوم بتقييم الأحاسيس و المخاطر، إذا كان بخير سيتحدث مع الأطباء و سوف يلعب، إذا كان هناك حد أدنى من المخاطر فمن الواضح أنه لن يلعب، لكن الأحاسيس بالأمس كانت جيدة جداً، نحن متفائلون”.

‏وعن الميركاتو الشتوي، شدد: “لم نتحدث بعد لأننا نريد أن نصل إلى عيد الميلاد جيداً ثم نرتاح، في يناير/كانون الثاني المقبل سنفكر فيما يتعين علينا القيام به”.

وعن إدارة الفريق: “هل تسألني إذا كنت قد فقدت السيطرة؟ (يضحك) لم أفعل ذلك.. بالطبع لا.. في كرة القدم عليك أن تمر بلحظات صعبة .. أحياناً تأتي في أكتوبر ونوفمبر و أحياناً في أبريل و مايو”.

وتابع: “الشيء المهم هو أن نكون هناك وأن نواصل.. إذا حدث ذلك في أكتوبر و نوفمبر فلا يزال بإمكانك إنقاذه و نحن نفعل ذلك .. أنا متأكد من أننا سنكون تنافسيين للغاية في الجزء الثاني من الموسم .. يمكنني أن أؤكد لك أنني لم أفقد السيطرة”.

وعن كثرة الانتقادات، أضاف: “كما قلت من قبل.. أنا أفهمها.. كان ريال مدريد قد فاز للتو بالدوري و دوري أبطال أوروبا العام الماضي.. و في الصيف وقعوا مع أفضل لاعب في العالم.. لذلك اعتقد الجميع أنها ستكون رحلة وكرة القدم ليست نزهة .. بل قتال ومحاربة في كل مباراة”.

وأتم: “لا نستطيع التحكم بالنتائج لأنه في بعض الأحيان تستحق الفوز أو الخسارة، لكن الانتقادات تبدأ من هناك من حقيقة أننا قدمنا موسماً رائعاً و وصول أفضل لاعب في العالم.. لذا1+1 يساوي 2 لكن الأمر ليس دائماً 2 في كرة القدم”.