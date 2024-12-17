منظمة الصحة العالمية توقع اتفاقية تعاون بين إقليم الأمريكتين وشرق المتوسط لتوفير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه فى خطوة مهمة نحو تحسين إتاحة الأدوية الأساسية، وَقَّعَت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية والمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مذكرة لوضع آلية شراء مُجَمَّع لإمدادات الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.



وأُضفِى الطابع الرسمي على هذا الاتفاق خلال اجتماع الإدارة العالمى ال12 فى ليون، ووقَّعه مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية الدكتور جارباس باربوسا دا سيلفا جونيور، والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخى.

جانب من توقيع الاتفاقية

جانب من توقيع الاتفاقية

وتستند هذه المبادرة إلى الخبرة التي اكتسبتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية على مدى عقود من الزمن في مجال الصناديق الإقليمية المتجددة الموارد، التي كان لها دور أساسى فى إتاحة الحصول المنصف على الأدوية واللقاحات الحيوية بأسعار أقل للدول الأعضاء في الأمريكتين.

وقالت الدكتورة حنان بلخى: "إن هذا الاتفاق هو خير مثال على قوة نقل المعرفة والتعاون بين المنظمات. كما أنه خطوة مهمة في تعزيز جهودنا لتحسين إتاحة الأدوية والتكنولوجيا الصحية فى إقليم شرق المتوسط".

المدير الاقليمي للامريكتين والمديرة الاقليمية لشرق المتوسط

المدير الاقليمي للامريكتين والمديرة الاقليمية لشرق المتوسط

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتلقى المكتب الإقليمى لشرق المتوسط الدعم من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لوضع نظام مماثل للشراء مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات بلدان شرق المتوسط، استنادًا إلى مبادئ التضامن والشفافية والإتاحة المنصفة.

وسييسر الاتفاق التعاون التقني بين الإقليمَين، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات، والدعوة، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار. وتشمل الأهداف الرئيسية وضع نظام للشراء المُجمَّع، وتعزيز القدرات التصنيعية والتنظيمية الإقليمية، وتعزيز التعاون من خلال فرق عاملة متخصصة لرصد التقدم المحرز.