عادل رشدي رئيسا لشركة اللحوم والدواجن

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - محمد أحمد _ أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بتعيين المهندس عادل رشدي، رئيساً لشركة اللحوم والدواجن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلفاً للعميد محمود السعدني.

يأتي ذلك، في إطار خطة إعادة هيكلة القيادات بالشركات التابعة للشركة القابضة، بهدف تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة في قطاع اللحوم والدواجن، الذي يعد من الركائز الأساسية لدعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

شغل رشدي منصب رئيس مجلس إدارة شركة النيل، حيث حققت الشركة نجاحات كبيرة في تأمين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة المواطنيين

وتستهدف استراتجية شركة اللحوم خلال الفترة المقبلة توسيع قاعدة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي من اللحوم الطازجة والمجمدة، بما يتماشى مع توجهات وزارة التموين نحو الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن.