سيرجيو أجويرو: محمد صلاح جدد عقده مع ليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشف النجم الأرجنتيني السابق، سيرجيو أجويرو، أن نجم ليفربول، محمد صلاح، جدد عقده مع الريدز.

صلاح ينتهي عقده داخل “أنفيلد” مع ختام الموسم الحالي، وتشير تصريحات النجم المصري الأخيرة، بعدم وجود اتفاق، حتى الآن.

ولكن أجويرو أكد أن النجم جدد عقده، وقال في تصريحات أبرزها، فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “كما فهمت، جدد صلاح عقده مع ليفربول لموسمين”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا من شأنه أن يزيل كل الشكوك حول مستقبله”.

وختم: “لا يزال لاعباً أساسياً، والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول”.