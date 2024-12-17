أيهما أفضل لمحاربة الإنفلونزا.. حساء العدس أم حساء الدجاج؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - فوائد حساء العدس في محاربة الإنفلونزا

حساء العدس يُعتبر من الأطعمة المعروفة بقيمتها الغذائية العالية، وله شعبية خاصة في فصل الشتاء بسبب قدرته على تدفئة الجسم وتقديم العديد من الفوائد الصحية. فيما يتعلق بمكافحة الإنفلونزا، يحتوي حساء العدس على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تُعزز جهاز المناعة، مثل:

البروتين : يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يسهم في إصلاح خلايا الجسم وتعزيز المناعة.

: يحتوي العدس على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يسهم في إصلاح خلايا الجسم وتعزيز المناعة. الألياف : تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يؤثر بشكل إيجابي على المناعة بشكل عام.

: تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مما يؤثر بشكل إيجابي على المناعة بشكل عام. الفيتامينات والمعادن: يحتوي العدس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

طريقة تحضير حساء العدس

لتحضير حساء العدس، تحتاج إلى المكونات التالية:

كوب من العدس الأحمر أو الأخضر

بصلة مفرومة

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

جزرتين مقطعتين

ملعقة صغيرة من الكمون

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير: في قدر على النار، يتم إضافة البصل والثوم والجزر حتى تذبل، ثم يضاف العدس والماء ويُترك ليغلي حتى ينضج العدس جيداً. يُضاف التوابل ويُقدّم ساخنًا.

فوائد حساء الدجاج في التصدي للإنفلونزا

حساء الدجاج له مكانة خاصة بين الوصفات التقليدية لمحاربة أعراض البرد والإنفلونزا، حيث يتميز بالعديد من الفوائد مثل:

الرقبة الدهنية : يحتوي حساء الدجاج على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في الحد من أعراض الإنفلونزا مثل الاحتقان والسعال.

: يحتوي حساء الدجاج على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في الحد من أعراض الإنفلونزا مثل الاحتقان والسعال. الفيتامينات والمعادن : يحتوي الحساء على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين B6 والسيلينيوم، والتي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

: يحتوي الحساء على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين B6 والسيلينيوم، والتي تساعد في تعزيز الجهاز المناعي. الترطيب والتدفئة: يساعد الحساء الدافئ في ترطيب الجسم وطرده للسموم.

طريقة تحضير حساء الدجاج

لتحضير حساء الدجاج، ستحتاج إلى المكونات التالية:

نصف دجاجة مُقطعة إلى قطع صغيرة

كوب من الجزر المقطع

كوب من الكرفس المفروم

بصلة مفرومة

فصان من الثوم المهروس

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير: يُضاف الدجاج في قدر مع الماء ويُغلى بإزالة الرغوة. تُضاف الخضار والثوم ويُطهى حتى ينضج الدجاج ويُضاف التوابل في النهاية.

الخلاصة

باختصار، سواء اخترت حساء العدس أو حساء الدجاج لمحاربة الإنفلونزا، فإن كلاهما يتميز بفوائد صحية تعود بالنفع على الجسم وتساعد في تعزيز الجهاز المناعي. الاختيار يعود إلى التفضيلات الغذائية والمتطلبات الصحية الخاصة بكل فرد، ولكن الأهم هو التأكد من تناول طعام صحي ومغذي يُساهم في تعزيز الصحة العامة.